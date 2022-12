Capodanno, tutto esaurito per il cenone da mille euro all’Osteria Francescana di Bottura

MODENA – Tutto esaurito all'”Osteria Francescana” di Modena, il ristorante di Massimo Bottura da tre stelle Michelin, per il cenone di Capodanno, esperienza che costerà a quanti hanno scelto di trascorrere la serata di San Silvestro nel ristorante modenese 1.000 euro a testa, vini compresi. In occasione del cenone di Capodanno 2023, all'”Osteria Francescana” verrà riproposto il fortunato menù dedicato ai Beatles, With a Little Help from My Friends. Nato nel 2020, presenta le varie portate con il titolo di una canzone del celebre gruppo britannico. Di seguito, il dettaglio del menù:

Sgt Pepper and the Lonely Hearts Club Band

Cuvée Louise Pommery 1999 e 2004 – Champagne

Si tratta di tre macaron psichedelici, a base di vegetali.

• A Day in a Life

Cuvée Louise Pommery 1999 e 2004 – Champagne

Pane sfogliato.

• Cellophane Flowers and Kaleidoscope Eyes

Non Lo So: Genziana, Erbe Aromatiche, Chartreuse, Cedrata, Tonica

Si tratta di un piatto a base di seppie, cozze, capesante, bottarga.

• We Are All Connected Under One Sky

Chateau D’Yquem 2015 – Sauternes, Bordeaux

Si tratta di ravioli con pancia di maiale affumicata, vongole di Goro e New England clam chowder.

• If I’m Wrong I’m Right

Trebbiano d’Abruzzo 2016, Valentini – Trebbiano, Abruzzo

Si tratta di merluzzo in salsa curry verde.

• Strawberry Fields

Trebbiano d’Abruzzo 2016, Valentini – Trebbiano, Abruzzo

Si tratta di un risotto con gazpacho di fragola, Lambrusco, gamberetti, mozzarella affumicata, pepe di Sichuan

• Lovely Rita

Sakè alle Prugne

• Who’s Afraid of Yellow, Green and Orange

Amarone della Valpolicella 2008 e 2009, Dal Forno Romano – Corvino, Rondinella, Corvinone, Veneto

Piccione glassato con mirtillo e sambuco, salsa di ciliegie, crocchetta di piccione con albicocca e savor.

• In and Out of Style

Ribolla Gialla 2010, Gravner – Ribolla Gialla, Friuli Venezia Giulia

Crème caramel con latte, foie gras, caramello e miele di Manuka

• Good Morning Good Morning, Winter is coming

Riesling 2020, Joh. Jos. Prum – Riesling, Mosella

• Lucy in the Sky Without Lucy

Riesling 2020, Joh. Jos. Prum – Riesling, Mosella

• Sgt Pepper and the Lonely Hearts Club Band Reprise

Pierre Legras – Champagne

