Finale Emilia, lutto per la scomparsa di Maria Pia Balboni

FINALE EMILIA – Lutto a Finale Emilia per la scomparsa, all’età di 84 anni, di Maria Pia Balboni. Nata nel 1938, studiosa in particolar modo delle vicende della comunità ebraica di Finale Emilia e del cimitero ebraico cittadino, ma anche del patrimonio storico di Finale Emilia, Maria Pia Balboni è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione nella giornata di ieri, martedì 27 dicembre.

Questo il ricordo di Maria Pia Balboni di Alma Finalis, associazione per la salvaguardia del patrimonio culturale di Finale Emilia, di cui Maria Pia Balboni è stata fondatrice e guida:

“Una notizia che mai avremmo voluto dare, a cui ancora stentiamo a credere. Maria Pia purtroppo ci ha lasciati. Una perdita enorme non solo per l’associazione, non solo per la comunità finalese ma anche per tutti coloro che l’hanno conosciuta personalmente o attraverso i suoi libri.