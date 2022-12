Imprendocoop, le dieci idee d’impresa si presentano

Si presentano domani – mercoledì 7 dicembre – le dieci idee d’impresa che partecipano alla nona edizione di Imprendocoop, il progetto di Confcooperative Modena che favorisce l’occupazione e l’imprenditorialità. L’appuntamento è alle 17 a palazzo Europa (settimo piano) a Modena.

Da novembre e fino a febbraio gli aspiranti imprenditori hanno la possibilità di usufruire di un percorso formativo di alto livello, assistenza, consulenza e servizi gratuiti. Alla selezione finale saranno premiati tre progetti con 10 mila, 5 mila e 3 mila euro. Il quarto, quinto e sesto progetto classificato riceveranno da Emil Banca un finanziamento agevolato per l’avvio d’impresa. La novità di quest’anno è un premio di 5mila euro a cui concorreranno le cooperative già costituite e intenzionate a sviluppare progetti innovativi basati su modelli comunitari e di sostenibilità.

Oltre ai premi in denaro, i progetti vincenti potranno avere servizi amministrativi, fiscali ed elaborazione servizi del personale gratuiti per tutto il 2023, accesso ai servizi di Confcooperative Modena, conto corrente Emil Banca a canone zero per dodici mesi, agevolazioni per finanziamenti bancari e tutoraggio di manager cooperativi. L’erogazione dei premi e servizi è vincolata alla costituzione entro il 15 luglio 2023 di una cooperativa o un’impresa sociale (anche non cooperativa) aderente a Confcooperative Modena.

