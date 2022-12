Mirandola: a 22 anni diventa insegnante al “Galilei” dove si è diplomato

MIRANDOLA – A soli 22 anni è riuscito a diventare insegnante nella scuola superiore dove solo qualche anno fa (nel 2019) si è diplomato, ovvero l’Istituto “Galilei” di Mirandola. E’ la storia, riportata da “Il Resto del Carlino”, del giovane Andrea Olivieri, che a soli 22 anni insegna matematica ai circa 120 studenti delle seconde e delle terze dell’indirizzo liceo e di due quarte dell’area tecnica, di poco più giovani di lui.

Andrea Olivieri, siciliano di origini ma modenese di adozione, mentre lavora come insegnante all’Istituto “Galilei” di Mirandola, sta anche portando avanti gli studi: è, infatti, iscritto alla facoltà di Matematica dell’Università di Bologna. L’opportunità è arrivata per caso: poco tempo dopo il diploma, la sua vecchia scuola lo ha contattato per chiedergli la disponibilità a tornare come professore. Lui ha colto la palla al balzo ed ora ha un contratto fino al 2023.

