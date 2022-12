Punto nascite Mirandola, il 28 dicembre sit-in davanti alla sede Ausl per chiedere la riapertura

MODENA – Un sit-in per chiedere la riapertura in tempi certi del punto nascite dell”ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola è in programma alle ore 11 di mercoledì 28 dicembre, davanti alla sede dell’Ausl in via San Giovanni del Cantone 23 a Modena. Al sit-in aderisce anche il Pd della Bassa modenese.