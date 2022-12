San Felice, ladri alla Bosco: rubati 5mila litri di gasolio

SAN FELICE SUL PANARO – L’ennesimo furto che ha come protagonista la zona industriale di San Felice si è verificato nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 dicembre ai danni della società Bosco. Dalle cisterne che si trovano all’esterno dello stabilimento dell’azienda – si legge sulla “Gazzetta di Modena” – sono, infatti, stati rubati 5mila litri di gasolio agricolo, per un valore di circa 6mila euro, a cui sono da aggiungere i danni prodotti dai malviventi, che, per entrare, hanno rotto il cancello e sfondato una finestra. Dalle prime ricostruzioni, si tratterebbe di una banda di ladri specializzata in questo tipo di furti: sarebbe, infatti, dotata delle attrezzature necessarie e anche il momento scelto per rubare il gasolio è stato ben preciso: quello in cui aziende come la Bosco hanno fatto scorte per l’inverno.

