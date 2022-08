San Felice, furto nella notte al salumificio Valpa di Rivara

RIVARA – Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18, approfittando del maltempo e dei rumori causati dalla pioggia, dal vento e dalle sirene dei mezzi delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco che intervenivano per i danni causati dal forte temporale a San Felice, una banda di ladri è entrata di notte nel salumificio Valpa di Rivara. Come riporta la “Gazzetta di Modena”, infatti, i malviventi hanno rubato prosciutti e salumi di altro genere, anche se ancora i proprietari non hanno completato l’inventario per capire il quantitativo di prodotti mancante. Probabilmente, però, i danni causati dall’effrazione superano il valore dei prodotti rubati dai ladri. Non si tratta della prima volta in cui il salumificio Valpa finisce nel mirino dei malviventi: già tre anni fa, infatti, era successo lo stesso e anche nel 2014 si era verificato un furto.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017