Confermato lo sciopero dei benzinai del 25 e 26 gennaio

Caccia al carburante! La notizia dello sciopero dei benzinai, programmato per il 25 e 26 gennaio, sta facendo sorgere allarme tra i proprietari di veicoli a motore. Non solo gli automobilisti: anche camionisti e moltissimi altri utenti hanno così iniziato a prepararsi ad affrontare un fine settimana di disagio ed esaurimento delle riserve. Il motivo? Un tentativo da parte degli operai che lavorano nella distribuzione della rete nazionale di rivendita carburanti – Enovacom – di pressare le istituzioni pubbliche con un’inaspettata assenza dal lavoro programmata per lunedì 25 e martedì 26 Gennaio 2021.

Sciopero dei benzinai: la data

Lo sciopero dei benzinai è stato confermato per il 25 e 26 gennaio 2020. Uno sciopero indetto da un consorzio di operatori del settore, che rappresenta una parte dei lavoratori della grande distribuzione di combustibili. Tra i motivi dello sciopero ci sono le preoccupazioni per la mancanza di sicurezza nell’ambito del lavoro, l’insufficiente contrattazione sulle condizioni di lavoro e l’incertezza degli aumenti salariali. Lo sciopero era inizialmente previsto per il 17 gennaio 2020, ma è stato rimandato al 25 e 26 gennaio in risposta alle pressioni del governo, che ha cercato di evitare possibili problemi alla popolazione per l’approvvigionamento di carburanti durante il periodo di chiusura delle stazioni di servizio. La decisione ha ricevuto anche il sostegno dell’Associazione Italiana Gestori Servizi Carburanti (AIGEC). Nonostante la decisione sia stata presa congiuntamente dai rappresentanti degli operatori e dagli organi governativi, la cosa non sembra aver risolto il problema alla base dello sciopero in quanto non c’è ancora un accordo definitivo tra le parti. Ci sono ancora squilibri tra quello che i benzinai chiedono e quello che il governo è disposto a concedere. L’unica certezza è che lo sciopero si terrà il 25 e 26 gennaio 2020, con le stazioni di servizio che potrebbero rimanere chiuse per tutta la durata dello sciopero. Questo impatto potrebbe avere conseguenze negative significative sull’approvvigionamento di carburanti in alcune regioni dell’Italia, quindi bisogna prepararsi a possibili difficoltà nel rifornirsi durante queste date.

Benzinai in piazza il 25 e 26 gennaio

Il 25 e 26 gennaio arriverà lo sciopero dei benzinai in piazza, che prevede una serie di proteste in tutta Italia. La protesta, che si basa su argomenti come la riduzione dei prezzi dei carburanti e la necessità di un adeguato sostegno per le imprese della distribuzione, coinvolgerà più di mille impianti di distribuzione di carburante che rimarranno chiusi. Il fine ultimo di questo sciopero, infatti, è quello di richiedere al governo italiano un’azione più efficace e concreta a sostegno del settore della distribuzione, maggiori incentivi fiscali per il settore della raffinazione e una più stringente lotta all’abusivismo fiscale. L’iniziativa è stata annunciata dal coordinamento nazionale consorzi autonomi carburanti, con

I motivi dello sciopero

I motivi dello sciopero dei benzinai del 25 e 26 gennaio sono legati a una serie di inadempienze da parte del governo su temi fondamentali come i prezzi dei carburanti, la sicurezza sul posto di lavoro, le tutele per i lavoratori, la mancanza di una reale concorrenza e la tutela ambientale. I benzinai italiani vogliono ottenere una maggiore trasparenza nella gestione dei prezzi dei carburanti, per assicurare una remunerazione adeguata e controllare i costi di esercizio con le case petrolifere. Il governo non ha ancora messo in atto misure efficaci per garantire la concorrenza nel settore carburanti e i prezzi praticati dalle singole compagnie non sono sufficientemente trasparenti. Inoltre, la sicurezza sul posto di lavoro è un’altra preoccupazione dei benzinai: molti di loro sono spesso costretti a lavorare in condizioni estreme con orari massacranti senza un adeguato riposo. Alcune stazioni di servizio non offrono alcuna forma di sicurezza ai lavoratori, mettendoli a rischio di incidenti e violenze. Inoltre, i benzinai chiedono maggiori tutele a livello contrattuale, economico e fiscale come misura di protezione contro le discriminazioni ed eventualmente contrastare la pressione al ribasso della concorrenza. Infine, il tema ambientale è un punto importante per i benzinai. La petrolchimica ha prodotto rifiuti tossici che non sono mai stati raccolti o smaltiti correttamente. La qualità dell’aria nelle aree vicino alle stazioni di servizio è preoccupante poiché le emissioni inquinanti prodotte dai motori diesel contribuiscono ad aggravare il problema. In definitiva, le motivazioni che hanno portato alla proclamazione dello sciopero dei benzinai il 25 e 26 gennaio sono articolate e riguardano diversi aspetti: dalle questioni economiche alla sicurezza sul posto di lavoro, dalle tutele contrattuali alla tutela ambientale. Il governo si è dimostrato refrattario nell’esaminare queste problematiche ed è per questo che i benzinai hanno deciso di fare sentire la propria voce con lo sciopero.

Il commento del presidente Federpetroli

Il commento del presidente di Federpetroli, Andrea Moro, è stato chiaro: “I benzinai non sono disposti a continuare ad accettare l’insostenibile situazione di marginalità in cui si trovano da troppo tempo. La tutela delle imprese e dei lavoratori deve rimanere una priorità della politica economica. Il nostro ultimo appello è rivolto ai governatori affinché vengano adottate misure urgenti per rilanciare la filiera petrolifera”. Il presidente Moro ha inoltre espresso preoccupazione per l’eventualità di un prelievo fiscale massiccio, considerato che le imprese operanti nella distribuzione di carburanti già incassano margini assai limitati. Infine, il numero uno di Federpetroli ha ribadito che lo sciopero indetto dai benzinai per il 25 e 26 gennaio rappresenta l’ultima spiaggia.

