Medolla, investito in via Roma: non ce l’ha fatta l’ingegnere del biomedicale Paolo Poggioli

MEDOLLA – Non ce l’ha fatta Paolo Poggioli, ingegnere del biomedicale molto conosciuto nel territorio della Bassa modenese, che sabato 14 gennaio era stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in via Roma, a Medolla, nei pressi della gelateria K2. Immediato il soccorso prestatogli da due volontari della Croce Blu di Camposanto, che si trovavano sul posto al momento dell’incidente e hanno utilizzato uno dei defibrillatori a disposizione della cittadinanza. Successivamente, Poggioli era stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Baggiovara, dove, nonostante le cure del personale sanitario, è scomparso nella giornata di oggi. Troppo gravi le ferite alla testa causate dalla botta rimediata dall’uomo in seguito all’impatto con l’auto. Paolo Poggioli è stato il fondatore del museo del biomedicale aperto a Mirandola nel 2010 per celebrare il distretto mirandolese e co-fondatore del consorzio Consobiomed.

