Per il Ponte Vecchio di Finale Emilia finalmente aggiudicati i lavori

Per il Ponte Vecchio di Finale Emilia finalmente aggiudicati i lavori. Il ponte venne chiuso al traffico nel 2020 perchè insicuro per automobili e mezzi pesanti, ci spossono passare solo pedoni e biciclette. Da tre anni è fermo, ma adesso qualcosa si muove. Lo rende noto il sindaco Claudio Poletti, che spiega come, dopo le rinunce da parte delle imprese classificatesi prima e seconda nel bando per i lavori sul ponte vecchio, la ditta che era arrivata al terzo posto, l’azienda Tuccillo Francesco e Umberto Lavorazioni Metalliche, ha accettato l’incarico e la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, dopo la verifica di congruità dei prezzi e del possesso di adeguate attrezzature, ha dato il via libera alla firma del contratto. Con la presa in carico del cantiere, insieme a Comune e Aipo, verranno stabiliti le tempistiche di inizio lavori.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017