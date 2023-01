Sciopero benzinai, Faib Confesercenti: “L’87% degli impianti modenesi con gestore ha aderito”

“L’incontro di ieri – continua Faib Confesercenti Modena – ha permesso alla categoria di trovare punti di incontro con il Ministro. Da parte del Governo ci sono state delle aperture presentate e già formalizzate con un emendamento al decreto-legge come la significativa riduzione delle sanzioni, la razionalizzazione della cartellonistica sugli impianti, la rapida convocazione di un tavolo di filiera per affrontare gli annosi problemi del settore, a partire dall’illegalità contrattuale e dal taglio dei costi per le transazioni elettroniche. I risultati ottenuti sono il frutto della grande mobilitazione della categoria di queste settimane” conclude Giberti.