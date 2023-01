Scomed Bomporto Under 14, terzo posto in classifica nel campionato regionale

Bilancio sostanzialmente positivo quello degli Scomed Under 14 che domenica 15 gennaio a Soragna hanno disputato la loro terza partita di Campionato Regionale. Gli Scomed centrano il successo nel primo incontro della giornata, superando agevolmente la forte formazione di Riccione per cedere poi nel secondo nei confronti del Ferrara, in un incontro che ha visto i bomportesi recuperare lo svantaggio iniziale fino a portarsi in parità per poi venire superati di misura a pochi secondi dalla fine. Quattro sono i punti accumulati in classifica generale che posizionano gli Scomed al terzo posto in classifica dietro a Riccione e Ferrara.

Questi i risultati della giornata :

RICCIONE – SCOMED BOMPORTO 2-5 ( Per i scomed goal di :3 Corazzari,Allegretti,Cipriano )

SCOMED BOMPORTO – FERRARA 6-7 ( Per i scomed goal di :3Corazzari,2Allegretti,Bergamini )

La formazione Scomed Bomporto Under 14: ARDENTE-CORAZZARI-MARCHICA-BERGAMINI-BABA-RAIMONDI-CIPRIANO-ALLEGRETTI-VECCHI-SANTAGIULIANA-ROVERSI-VERGARI G.-VERGARI F. ALL.SALA – DIRIGENTE ALLEGRETTI

Nella foto : La formazione Scomed Bomporto Under 14

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017