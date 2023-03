A Bastiglia incontro sulla guida in sicurezza

Proseguendo il ciclo di conferenze con i cittadini, mercoledì 15 Marzo alle ore 10:30 il comandante della Polizia Locale Unione del Sorbara incontrerà a Bastiglia i cittadini presso i locali della polisportiva di Bastiglia per confrontarsi e dare consigli utili relativamente alla sicurezza stradale e alle buone prassi da adottare quando si utilizza la strada come conduttori di veicoli (auto e bici) e come pedoni.

