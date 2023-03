A Soliera lo stabilimento della Granarolo apre le porte agli studenti

Dopo 3 anni di sospensione a causa della pandemia, Granarolo S.p.A. riapre finalmente le porte dei propri stabilimenti alle visite guidate in presenza, totalmente gratuite, per scuole e gruppi di visitatori. Tra questi, anche quello di Soliera in via Giuseppe Verdi.

È esattamente dal 21 febbraio 2020, giorno dell’ultima visita tenutasi nella sede di Bologna, che Granarolo non accoglie scolaresche in presenza, una sospensione forzata dettata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e dalla necessità garantire la sicurezza sia dei visitatori sia dei propri dipendenti.

Dopo esattamente 3 anni, nella rinnovata sezione educational del sito istituzionale https://www.gruppogranarolo.it/didattica/visite-guidate, è di nuovo attivo il modulo di prenotazione per visitare alcuni dei più importanti stabilimenti del Gruppo: Bologna, Soliera (MO) e Gioia del Colle (BA).

L’OFFERTA DIDATTICA DI GRANAROLO

Il Gruppo Granarolo è da sempre attivo in numerosi progetti didattici rivolti alle nuove generazioni, i cittadini del domani, dedicati alla conoscenza della filiera del latte, alla divulgazione delle corrette diete alimentari e alla promozione del consumo responsabile. Fin dalla sua fondazione nel 1957, Granarolo ha costantemente promosso le visite guidate di studenti di ogni età nei suoi maggiori siti produttivi, consapevole che poter conoscere come opera una grande azienda del settore lattiero-caseario sia un’opportunità per tutti. Migliaia di ragazze e ragazzi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, ma anche di corsi universitari e post-universitari, sono stati accolti gratuitamente in tour didattici relativi al processo produttivo, accompagnati anche a visite in alcune delle stalle di soci-allevatori.

LE VISITE GUIDATE

Esiste una vera e propria catena di produzione, confezionamento e vendita che vale la pena osservare da vicino, per imparare meglio quello che mangiamo e conoscere da vicino le persone e le competenze che permettono ogni giorno, dal 1957, di portare il miglior latte e i migliori formaggi sulle tavole di milioni di famiglie.

La visita agli stabilimenti produttivi Granarolo è completamente gratuita e dura circa 2 ore. Scolaresche, delegazioni, e gruppi di almeno 10 persone possono prenotare la visita guidata su https://www.gruppogranarolo.it/didattica/visite-guidate, compilando l’apposito modulo in ogni sua parte, presso una delle seguenti sedi.

Sede di Bologna

Stabilimento Di Soliera (MO) – Le visite si effettuano solo il giovedì mattina.

Stabilimento Di Gioia del Colle (BA)

Per ogni informazione sui percorsi didattici è possibile scrive e a scuole@granarolo.it.

I PERCORSI DIDATTICI ONLINE

La sospensione forzata delle visite in presenza per le scuole nel 2020 ha mostrato l’importanza delle nuove tecnologie nel fronteggiare il momento di crisi, consapevoli delle difficoltà che soprattutto i più giovani hanno vissuto e stanno ancora vivendo. Il Gruppo ha così rinnovato anche per il 2023 la propria offerta didattica online, proponendo percorsi e attività totalmente gratuite da realizzare con le scuole in modalità virtuale a distanza e in sicurezza. L’obiettivo è anche quello di ricoprire una forte valenza sociale e una sempre maggior inclusività, permettendo a scuole e alunni anche molto distanti geograficamente, che non avrebbero la possibilità fisica ed economica di organizzare visite in presenza, di poter beneficiare dell’offerta educativa.

Questi i 4 percorsi didattici online attivi anche per tutto il 2023 consultabili su https://www.gruppogranarolo.it/didattica/percorsi-online:

GRANAROLO A 360° – tour virtuale dello stabilimento produttivo del confezionamento del latte della sede del Gruppo di Bologna per vedere da vicino come nasce una bottiglia di latte Granarolo, dall’arrivo delle cisterne fino al bicchiere di latte sulla nostra tavola: https://www.gruppogranarolo.it/didattica/percorsi-online/granarolo-a-360.

– tour virtuale dello stabilimento produttivo del confezionamento del latte della sede del Gruppo di Bologna per vedere da vicino come nasce una bottiglia di latte Granarolo, dall’arrivo delle cisterne fino al bicchiere di latte sulla nostra tavola: https://www.gruppogranarolo.it/didattica/percorsi-online/granarolo-a-360. THE MILK SHOW – laboratorio sulla magia del latte e i suoi derivati, per imparare come si fanno la panna, il burro e il formaggio attraverso un percorso lungo le tappe della nostra filiera: https://www.gruppogranarolo.it/didattica/percorsi-online/the-milk-show.

– laboratorio sulla magia del latte e i suoi derivati, per imparare come si fanno la panna, il burro e il formaggio attraverso un percorso lungo le tappe della nostra filiera: https://www.gruppogranarolo.it/didattica/percorsi-online/the-milk-show. MISSIONE CIBO – un progetto didattico sulla corretta alimentazione e il consumo responsabile attraverso otto laboratori in forma di “missioni” interattive e divertenti che prevedono la partecipazione sia di alunni sia di insegnanti: https://www.gruppogranarolo.it/didattica/percorsi-online/missione-cibo.

un progetto didattico sulla corretta alimentazione e il consumo responsabile attraverso otto laboratori in forma di “missioni” interattive e divertenti che prevedono la partecipazione sia di alunni sia di insegnanti: https://www.gruppogranarolo.it/didattica/percorsi-online/missione-cibo. DA COSÌ A COSÀ – idee di riciclo creativo delle confezioni Granarolo, che possono diventare giocattoli o piccoli oggetti per la casa, utili ed economici, attraverso poche e semplici mosse: https://www.gruppogranarolo.it/didattica/percorsi-online/da-cosi-a-cosa.

GRANAROLO E LE SCUOLE: I NUMERI DEL 2022

I percorsi didattici online proposti hanno riscosso interesse da parte di studenti e insegnanti, e con la ripresa dell’anno scolastico a settembre 2022 si sono poste anche le condizioni per tenere i primi incontri in presenza direttamente nelle classi di alcuni istituti del territorio bolognese. Nel complesso, tra presenze on line e in classe, sono stati coinvolti 3.053 studenti provenienti da 108 classi, di cui 56 delle scuole dell’infanzia, che fanno il loro debutto nell’offerta formativa, 1.310 delle scuole primarie, 1.577 delle secondarie di primo grado, risultato questo quasi triplicato rispetto al 2021, 110 delle secondarie di secondo grado, per un totale di 70 incontri. Il percorso maggiormente apprezzato è stato Granarolo a 360°, con 1.255 partecipanti, seguito da Missione Cibo con 856, The Milk Show con 567 e da Così a Cosà con 375. A tutte le classi coinvolte sono stati consegnati prodotti Granarolo per la merenda di studenti e insegnanti e quelli necessari per realizzare i laboratori sul latte.

