Aimag, approvata in Consiglio Ucman mozione sulla riconferma del Patto di sindacato

Attraverso una nota stampa, il gruppo consiliare Pd Bassa modenese – Liste civiche in Ucman ha commentato l’esito dell’ultimo Consiglio dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord svoltosi nella serata di giovedì, sul tema Aimag:

“Salutiamo molto positivamente l’approvazione all’unanimità della mozione di indirizzo politico, su cui giovedì sera il Consiglio dell’Unione ha visto la convergenza su un testo condiviso, partendo dalle tre mozioni presentate, che chiede il rinnovo e la riconferma del Patto di Sindacato tra tutti i 21 Comuni soci di Aimag, il mantenimento del controllo pubblico della governance aziendale.

Aimag è una realtà aziendale e occupazionale di eccellenza del nostro territorio, che nel corso degli anni si è distinta per il raggiungimento di importanti obiettivi volti alla transizione ecologica, quale ad esempio la raccolta differenziata che ha raggiunto livelli tra i migliori in Italia. Oltre a questi aspetti, Aimag deve continuare ad operare come strumento nelle mani del pubblico per cogliere la principale sfida di presidio a guida del territorio su scelte ambientali ed energetiche.

Proprio il mantenimento del controllo pubblico e dell’autonomia industriale di Aimag hanno contribuito negli anni a renderla un bene comune da tutelare in termini di investimenti realizzati, di qualità dei servizi erogati ai cittadini, nonché di indirizzo delle politiche industriali nell’interesse dello sviluppo economico-sociale integrale, di tutela dell’ambiente e di garanzia della qualità dei servizi ai cittadini, nel vasto territorio di riferimento. Un modello di sviluppo radicato nel territorio e nelle comunità che è ben lungi dall’essere superato, anzi, proprio oggi può esprimere ulteriori potenzialità, anche rilanciando le collaborazioni con partner industriali del territorio. Un modello anzi ancora attrattivo, visto che, come abbiamo sottolineato nella mozione, nuovi comuni sono interessati ad entrare.

Riteniamo pertanto quello di giovedì sera un esercizio di buona politica, un passaggio fondamentale per lanciare una forte proposta politica per il futuro di Aimag e quindi dello sviluppo sostenibile del nostro territorio, basato sull’unità d’intenti e la coesione del nostro territorio, utile a garantire un forte supporto ai Sindaci dei comuni soci di Aimag per poter continuare a perseguire questi obiettivi in seno al Patto di Sindacato. Aimag è bene comune, parole che ricorrono nel titolo della mozione”.