Al via la seconda fase dei lavori di riasfaltatura della tangenziale di Modena

MODENA – Sono partiti nella giornata di oggi, lunedì 27 marzo, i lavori di asfaltatura avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) lungo la tangenziale nord di Modena, dallo svincolo 16 (km 6,560) allo svincolo 9 (km 0), nella carreggiata in direzione sud. Successivamente saranno eseguiti sulla stessa tratta in carreggiata opposta in direzione Sassuolo.

Terminati questi interventi, informa Anas, saranno avviati i lavori di asfaltatura della Tangenziale Sud di Modena dalla rotatoria grappolo d’uva allo svincolo 9 (km 6,500). Nel dettaglio riguarderanno la corsia di sorpasso della carreggiata in direzione nord (dove sono già stati eseguiti gli interventi sulla corsia di marcia) mentre in carreggiata in direzione sud saranno eseguiti sia sulla corsia di marcia che sulla sorpasso.

Durante il periodo programmato dei lavori sarà istituito il restringimento di carreggiata dalle ore 9:00 alle ore 17:00 nei soli giorni feriali, in modo da garantire il regolare flusso di circolazione nelle ore di maggior traffico; inoltre è fissata la sospensione delle attività in occasione delle festività pasquali e nella settimana dal 21 aprile al 2 maggio.

