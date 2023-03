Discarica Finale Emilia. L’Osservatorio chiede di partecipare alla Conferenza dei Servizi

L’Osservatorio civico “Ora tocca a noi” nei giorni scorsi ha inviato la richiesta di partecipazione alla Conferenza dei Servizi che si terrà giovedì 9 marzo presso la sede di Arpae a Modena e che sarà incentrata sulla questione discarica di Finale Emilia.

La Conferenza -si legge in una nota firmata dal portavoce Maurizio Poletti – si preannuncia di fondamentale importanza e l’Osservatorio porterà a conoscenza una serie di documenti anche inediti, per rimarcare le innumerevoli criticità e violazioni ambientali e amministrative che hanno costellato tutto l’iter autorizzativo di questa terza discarica.

In tutti questi anni – ritiene Poletti – in sede di Conferenza dei Servizi non è stata analizzata in modo adeguato la situazione di gravissimo inquinamento delle falde acquifere del sito ed è proprio sul punto dell’inquinamento ambientale che occorre rimarcare le gravi carenze istruttorie e di analisi di tutto il procedimento autorizzativo.

La presenza dell’Osservatorio alla Conferenza dei Servizi ha anche un ulteriore valore aggiunto in quanto il nostro Comitato Civico si è costituito parte civile nel processo giudiziario penale a carico di vari indagati che dovranno rispondere di molteplici reati tra cui quello di inquinamento ambientale.

Dovrà poi essere affrontata la questione bonifica di questo che è un sito obbiettivamente contaminato. In tutti questi anni a cominciare dall’Analisi di rischio sito specifica effettuata nel 2015, abbiamo assistito ad un sistematico e ripetuto sforamento dei limiti di legge di innumerevoli elementi e sostanze inquinanti nelle acque di falda. Su questo la legge parla chiaro. Se i valori di soglia di rischio (CSR) risultano superati, come nel caso della discarica di Finale Emilia, il sito diventa contaminato e deve essere bonificato, indipendentemente dalle cause e dall’origine dell’inquinamento.

È ora che in Conferenza dei Servizi si affrontino una volta per tutte, questi fondamentali aspetti mai veramente approfonditi e si faccia piena luce sul grave stato di inquinamento ambientale.

Non è la prima volta che l’Osservatorio partecipa alla Conferenza dei servizi per la discarica; già nel 2019, l’allora sindaco Sandro Palazzi si avvalse del sostegno del comitato e dei suoi cittadini, accorsi in massa per sostenerlo moralmente in un momento cruciale della storia finalese. Anche stavolta – promettono dall’Osservatorio – porteremo la voce dei cittadini nelle sedi decisionali. Speriamo che stavolta la ruota giri a favore della nostra città, ce lo meritiamo”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017