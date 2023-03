Giovedì 9 marzo Conferenza dei Servizi sulla discarica di Finale Emilia

FINALE EMILIA – In vista della nuova Conferenza dei Servizi, in programma giovedì 9 marzo, nella quale verrà argomento di discussione sarà ancora una volta la discarica di Finale Emilia, l’Assemblea popolare di Finale Emilia interviene tramite una nota stampa:

“Giovedì prossimo, 9 marzo, ci sarà una nuova Conferenza dei servizi presso la sede di Arpae di Modena per discutere della discarica di Finale Emilia e, come di consueto, è stato invitato anche il sindaco Poletti.

Già nel passato abbiamo avuto modo di vedere come, in quell’importate luogo di decisione, il ruolo della amministrazione finalese sia stato, per usare un eufemismo, non all’altezza nel rappresentare la contrarietà di tutto il paese alla nuova discarica.

Il sindaco ha avuto peraltro un preciso mandato da parte del Consiglio comunale perche faccia tutto quanto è possibile per opporsi alla autorizzazione; pensiamo che si sarebbe potuto fare di più.

L’Assemblea popolare, con spirito collaborativo, si è resa disponibile e si è messa a disposizione della Amministrazione chiedendo al sindaco di istituire un Tavolo di lavoro comune per definire insieme quali strategie adottare; dando per scontato l’obiettivo comune.

Il sindaco, intervenendo alla conclusione della manifestazione dell’ 11 febbraio, aveva accolto tale proposta e preso un impegno in tal senso.

Vista l’imminente prossima Conferenza dei servizi, abbiamo sollecitato l’incontro, trovandoci con rammarico di fronte ad una risposta che rimanda ad una data indefinita l’istituzione del Tavolo di lavoro.

L’urgenza di intervenire per bloccare l’iter autorizzativo alla nuova discarica impone un confronto tra amministrazione e cittadini scevro da qualsiasi tipo di ambiguità. Se l’obiettivo è davvero comune”.