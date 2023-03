Discarica Finale Emilia, l’osservatorio: “Occorre aprire nuovi fronti di lotta”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa, l’Osservatorio civico “Ora tocca a noi” interviene nuovamente sul tema discarica di Finale Emilia:

“La recente pubblicazione delle motivazioni che hanno portato la Corte Suprema di Cassazione a respingere il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena contro il dissequestro della discarica di Finale Emilia, dicono in modo chiaro che la responsabilità di questa assurda decisione va riposta nel tristemente noto verbale della Conferenza dei Servizi del 8 febbraio 2022. Come tutti ormai ben sanno, in quella Conferenza è stato enunciato che i gravissimi superamenti delle concentrazioni di soglia di contaminazione di numerosi inquinanti non fossero correlati alla discarica, tesi per altro avvallata dal sindaco Poletti che non si oppose minimamente a tale decisione e che arrivò addirittura a votare a favore di quanto deliberato dalla Conferenza.

Ora le responsabilità del sindaco hanno avuto un peso enorme sulla scellerata decisione presa dalla Conferenza dei Servizi ed al di là delle dichiarazioni di facciata, dimostrano che le intenzioni del primo cittadino di Finale Emilia sono ben altre. A questo punto esistono spazi per nuove azioni giuridiche di contrasto alla mega discarica? Noi crediamo di sì. Tanto per cominciare, la negazione da parte della Conferenza dei Servizi della sussistenza del nesso di causalità tra la discarica ed il pesantissimo inquinamento del sito, non sposta di un millimetro le gravi responsabilità di questo inquinamento.

Nella stessa Conferenza dei Servizi in data 23 gennaio 2018 appare nel verbale: “Nell’area sussiste una grave e riconosciuta contaminazione in atto delle acque di acquifero sia superficiale che profondo a causa della presenza della discarica.” Parole chiare e limpide che raccontano una verità che poi è stata scandalosamente negata dalla stessa Conferenza! Non solo, ma questo stato di inquinamento è stato accertato dall’Analisi di rischio sito specifica effettuata nel 2015 a cui non ha fatto seguito nessuna azione di bonifica dell’area e questa è una palese violazione di legge. A questo proposito crediamo che non sia stato adempiuto l’obbligo contrattuale del gestore Feronia di effettuare la messa in sicurezza permanente del sito Feronia 0 come richiesto nell’art. 4.1 dell’accordo del 2011 e questa è un’altra violazione.

Ed è proprio dalla verifica degli accordi che si devono portare avanti nuove azioni di contrasto a questa mega discarica, cominciando ad analizzare le due delibere, quella del 2009 (epoca Soragni), quella del 2011 (epoca Ferioli) e del relativo accordo sancito con la Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 20 settembre 2011 intitolata: “Approvazione accordo tra il Comune di Finale Emilia e Feronia srl.” Tale nuovo approccio richiede prima di tutto di valutare la questione della scadenza dell’accordo stipulato con la suddetta delibera. Le evidenze derivanti dell’analisi dell’accordo portano a ritenere che il medesimo sia scaduto il 23 gennaio 2015, quindi Feronia srl starebbe occupando i terreni di proprietà comunale (quelli relativi alla discarica esaurita Feronia 0), in assenza di un titolo negoziale valido e di conseguenza il Comune di Finale Emilia potrebbe attivarsi per il rilascio di tali terreni.

La problematica della liberazione dei terreni di proprietà del Comune di Finale Emilia non è l’unico elemento da affrontare, infatti occorre estendere la valutazione di questo accordo anche alle eventuali illegalità ed alle violazioni del medesimo accordo del 2011 da parte di Feronia, come appunto la mancata messa in sicurezza permanente di Feronia 0. L’ azione di rilascio dei terreni di proprietà comunale dove insiste la discarica esaurita, potrebbe mettere in discussione la legittimità dell’autorizzazione integrata ambientale aprendo la strada ad un provvedimento di annullamento d’ufficio ( ex art. 21 nonies, Legge 7 agosto 1990, n. 241). L’ Osservatorio è pronto a perseguire queste ed altre nuove azioni di contrasto a questo disastro ambientale!”