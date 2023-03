Finale Emilia, Assemblea popolare: “Iniziati i lavori per la nuova discarica”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa a firma Gloria Bellodi, Elena Govoni, Stefano Lugli, Benedetta Pincelli, Maurizio Poletti, Paolo Saletti, Eleonora Tomasini, Carlo Valmori e Mattia Veronesi, l’Assemblea popolare di Finale Emilia interviene in merito alla questione relativa all’ampliamento della discarica di Finale Emilia:

Sostegno che è consistito nel negare prima la correlazione tra inquinamento e le discariche e poi arrivando addirittura a negare l’inquinamento stesso delle falde, con le ultime analisi fatte; che nessuno ha ancora visto. Motivo per cui la Cassazione ha a suo tempo dissequestrato l’area, motivo per cui adesso viene a mancare l’ultimo pregiudizio di legge che impediva di farla.

“Non è servita – continua l’Assemblea popolare – la chiara contrarietà della cittadinanza, della Assemblea popolare, del Consiglio comunale e della Unione dei comuni dell’Area nord che all’unanimità avevano chiesto alla Regione di ritornare sui suoi passi e di stralciarla dal Piano regionale dei rifiuti. L’unica discarica della regione che riceverà i rifiuti gestiti da Hera in tutti i territori in cui agisce: mezza Italia. La Regione non lo ha fatto, trovando il pieno sostegno da parte di Arpae.

Dopo anni che regolarmente tutte le analisi delle acque sottostanti davano la presenza di percolato, di sostanze sopra i limiti di contaminazione, di inquinanti pericolosi per la salute: “ (si) evidenziano valori del rischio cancerogeno e del pericolo tossico superiori ai valori soglia degli standard internazionali ed ai limiti di legge vigenti, per quanto applicabili in corrispondenza dei punti di esposizione POE localizzati esternamente, internamente ed al confine del sito oggetto di studio”; questo l’esito della Analisi di rischio sito specifica del 2015. Improvvisamente, come per un’azione miracolosa e divina, l’inquinamento sparisce senza alcun intervento umano. Ed invece la volontà di farlo sparire, l’inquinamento, è tutt’altro che divina.