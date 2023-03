Insieme per San Felice: “Aumentano ancora le tasse per i cittadini”

Dopo quattro anni vogliamo esprimere ugualmente un giudizio su questa amministrazione, che è una bocciatura su tutta la linea sia in merito ad una ricostruzione pubblica bloccata e costellata di occasioni mancate – come il recupero di Villa Ferri e la riqualificazione del centro storico – che di ingiustificati aumenti di tasse ( IRPEF e ora IMU) ai danni delle persone con redditi medio-bassi. Per non parlare poi della pessima figura e dell’improvvisazione in merito alla vicenda legata agli extraprofitti da fotovoltaico.