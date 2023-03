Mirandola piange Elvino Castellazzi, il presidente della Società Principato di Franciacorta. Appena l’anno scorso festeggiava i 160 anni della società, nata nel 1862

Commosso il ricordo di Roberto Ganzerli, che scrive:

Elvino Castellazzi ci ha lasciati e siamo tutti più soli perché Mirandola è la sua città e Franciacorta la sua casa. Conosciuto da tutti perché disponibile con tutti in quanto la sua generosità per chi ha bisogno è proverbiale.

Elvino è un esempio di come ci si dedica ad una comunità a 360 gradi senza risparmiarsi senza tentennamenti. Elvino è l’esempio di come si deve vivere la vita a pieno con gioia perché la soddisfazione è vedere le cose fatte insieme per gli altri che ne godranno bambini e anziani per primi.

Non riesco a parlare al passato perché per me sarà sempre in piazza col muletto a montare lo stand della prossima festa.

Ciao Elvino.