Rapina a mano armata lungo il ciclopedonale sul Secchia, arrestati due uomini

SASSUOLO – Il Commissariato di Sassuolo ha tratto in arresto due cittadini stranieri rispettivamente di 24 e 26 anni per il reato di rapina aggravata.

Nel tardo pomeriggio del 28 marzo sulla linea di emergenza “112NUE” è pervenuta una richiesta di intervento da parte di un uomo che ha riferito di essere stato appena rapinato con una pistola da parte di due uomini. La richiesta di aiuto è stata, nello stesso momento, ascoltata casualmente da un agente del Commissariato di Sassuolo, libero dal servizio, che stava facendo jogging lungo la pista ciclopedonale del fiume Secchia.

Il poliziotto, immediatamente, si è messo all’inseguimento dei due autori ed in costante contatto telefonico con la sala operativa del Commissariato ha fornito l’esatta posizione dei fuggitivi i quali sono entrati, per evitare di essere individuati, in un bar situato nel territorio del limitrofo Comune di Casalgrande (Re).

Il locale è stato, dunque, circondato dagli agenti del Commissariato che, utilizzando la massima cautela, visto che si trattava di soggetti armati, hanno fatto irruzione riuscendo a bloccarli. Sottoposti a perquisizione personale, i due uomini, sono stati trovati in possesso della somma di

3.150 euro in contanti, sottratti alla vittima, e di una pistola scacciacani con la quale avevano minacciato l’uomo esplodendo anche un colpo in aria a scopo intimidatorio.

