Tragedia al parco Novisad, muore a 16 anni in una rissa

Questo pomeriggio, verso le 16.30, i Carabinieri della Compagnia di Modena sono intervenuti presso il Parco Novisad ove si era verificata una lite con coinvolte persone straniere.

Tre giovani persone straniere sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, dove una delle tre, minorenne di 16 anni, è deceduta. Il ragazzino sarebbe stato accoltellato. Grave un 22enne, ricoverato in fin di vita in Terapia Intensiva. Ferito un 18enne, in modo meno grave.

Sul posto, i Carabinieri della Compagnia di Modena stanno procedendo nelle indagini coordinati dalla Procura della Repubblica di Modena.

