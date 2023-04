Al giardino ancora non l’ho detto | Rubrica Botanica di Francesca Monari – Il ranuncolo

La passione per piante e fiori? Fa bene alla salute!

Lo dice anche la scienza:la forza vitale che sprigiona il mondo vegetale allevia lo stress.

E se anche tu senti il bisogno di avere piante e fiori nella tua vita, non potrai non leggere questa rubrica! Oggi ti parlo del ranuncolo

Cos’è?

É una pianta erbacea originaria dell’Asia e delle zone fredde del Globo. Per la sua semplicità ed estrema eleganza è molto apprezzata ed è il simbolo di una bellezza languida, a tratti malinconica. Il suo fiore circolare ricorda una rosa. Ne esistono di diverse specie e di diversi colori.

Lo sai che?

Il suo nome pare voglia dire dire ‘piccola rana’ perché le prime testimonianze di questo fiore ne associano la crescita spontanea in zone paludose. É conosciuto anche come ‘botton d’oro’ e, per via della sua tossicità anche come ‘erba scellerata’. La sua coltivazione è possibile sia in terra piena sia in vaso e fiorisce in primavera.

Curiosità

Secondo un’antica tradizione, i ranuncoli venivano portati in dono alla Madonna durante la Settimana Santa. La leggenda, infatti, narra che a crearli fu addirittura Gesù che per rendere omaggio a sua Madre prese le stelle più luminose del firmamento e le trasformò in fiori.

Il suggerimento ‘in fiore’ per te

Tutte le specie di ranuncoli sono altamente velenose. Di conseguenza, se hai in casa o in giardino dei ranuncoli e vivi in compagnia di animali domestici, ti consiglio di tenerli a distanza.

