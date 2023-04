Calcio a 5, per la Pro Patria il campionato perfetto: 18 vittorie su 18

SAN FELICE SUL PANARO – Un campionato di sole vittorie: dopo avere conquistato la promozione in anticipo già un mese fa, giovedì sera la Pro Patria San Felice ha chiuso il suo torneo con il percorso netto. Battendo 9-2 la Virtus Cibeno, i giallorossi hanno infatti finito con 18 vittorie in 18 partite e 54 punti. Un campionato perfetto.

Dopo avere deciso di declassarsi dalla B nazionale (dove aveva giocato quattro campionati di fila, chiudendo gli ultimi due al secondo posto e con il miglior attacco dell’intera categoria) per tornare a giocare nel palazzetto di San Felice sul Panaro, rimasto chiuso dal sisma del 2012, la Pro Patria del ds Angelo Vincenzi aveva costruito la scorsa estate una squadra di alto livello, nella quale trovavano posto, tra gli altri, il portiere Marcello Latino (7 presenze in Nazionale per lui), l’ex Primavera della Spal Josef Gaglio e Alessio Cellurale, alla terza vittoria di campionato consecutiva dopo quelle con Modena Cavezzo e Casalgrande, ai quali nel mercato invernale si sono aggiunti il brasiliano Pedro Guerra, già in A1 a Napoli, il ritorno del goleador Amine Asmaoui e quello del tecnico Lorenzo Greco, già allenatore dei giallorossi in B.

Ne è uscita una stagione da record: la squadra modenese non solo ha vinto tutte le gare, ma ha segnato anche 119 gol (con un significativo +93 di differenza reti), aumentando così i numeri di un altro primato, quello cioè che la vede andare ininterrottamente a segno in ogni partita da oltre 40 mesi. Sono infatti 84 le partite consecutive nelle quali la Pro Patria è andata in gol. tra campionato e coppe: l’ultima gara senza reti all’attivo risale al novembre 2019, in B, contro lo Sporting Altamarca.

