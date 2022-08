Futsal, la Pro Patria riparte da San Felice, dalla D e da Latino

SAN FELICE- La Pro Patria San Felice, che nelle ultime quattro stagioni ha disputato la Serie B nazionale di calcio a 5 arrivando per due volte a un soffio dalla promozione in A2, si prepara a una stagione 2022-2023 ricca di novità, a partire dalla categoria sino ad arrivare al terreno di gioco.

Il club ha deciso di rinunciare alla Serie B pur avendo la possibilità di iscriversi al campionato “e di farlo con una rosa all’altezza di quelle delle ultime due stagioni”, fanno sapere dalla società, che ha deciso di iscriversi alla D essendo in disaccordo con alcune delle nuove normative sugli stranieri e sul format dei campionati decise dalla Divisione calcio a 5.

Con l’iscrizione in D tornerà anche a giocare, dopo oltre 10 anni, al palazzetto dello sport di San Felice, il cui campo da futsal ha recentemente ottenuto l’omologazione per i campionati di D, C2 e C1. Dopo il sisma, infatti, la società ha dovuto giocare a Ravarino e allenarsi tra Ravarino e Nonantola dove, nonostante tutto, ha ottenuto risultati eclatanti.

La nuova rosa è in via di definizione. Il ds Vincenzi ha annunciato la conferma di alcuni giocatori che erano in B la scorsa stagione e non hanno esitato a rimanere alla Pro Patria anche in D: si tratta del laterale-pivot Josef Gaglio (nella foto), classe 2000, già tesserato nelle giovanili della Spal, e del laterale Riccardo Spatari, classe 2002. Annunciato anche l’arrivo del portiere classe 1989 Marcello Latino, la scorsa stagione al Modena Cavezzo in A2, con esperienze anche nella massima divisione, un vero e proprio colpaccio per la Serie D.

In organico anche Luca Bergamini e Luca Schubert. L’allenatore sarà Andrea Malagò, ex Città di Mantova.

