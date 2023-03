Calcio a 5, festa Pro Patria: è promozione in C2!

SAN FELICE SUL PANARO – Missione compiuta: battendo per 4-1 il Futsal Shqiponja a Castelnovo di Sotto giovedì sera, la Pro Patria San Felice ha vinto il proprio girone del campionato di Serie D ottenendo aritmeticamente la promozione in C2 con tre giornate di anticipo.

Dopo essere passata in svantaggio e avere recuperato nel finale del primo tempo con un tiro libero di Asmaoui, dopo due liberi sbagliati da Spatari e Guerra, la Pro Patria è rientrata in campo nella ripresa mostrando tutta la propria forza mentale, riuscendo a mantenere l’1-1 nonostante l’espulsione di Guerra e andando poi sul 2-1 con Asmaoui, per poi segnare la terza rete in superiorità numerica grazie a Spatari. Sul 3-1 è salito in cattedra Marcello Latino, respingendo due tiri liberi che avrebbero potuto riaprire l’incontro, chiuso invece all’ultimo secondo di recupero dal gol di Federico Degli Esposti per il 4-1 finale.

Con questa vittoria la squadra di mister Lorenzo Greco, al quindicesimo successo in quindici partite, si è portata a 45 punti, quota che la rende irraggiungibile sia dallo Shqiponja (29) che dall’Emilia Futsal Academy (28 punti e una partita da recuperare). La squadra ha segnato a Castelnovo anche la rete numero 100 del suo campionato, arrivando poi a 103, per una differenza reti di +83 che certifica un dominio indiscusso e indiscutibile.



Per quanto fosse la favorita d’obbligo, la Pro Patria allestita dal ds Angelo Vincenzi ha fatto segnare un percorso netto tutt’altro che scontato, in una categoria molto particolare. Nella prima stagione il ritorno a San Felice, per i giallorossi (secondi nelle ultime due annate di Serie B, sempre con Greco alla guida) è il momento di festeggiare un successo meritato e, con tre giornate ancora da giocare, l’obiettivo ora è quello di riuscire, se possibile, a vincere anche le gare restanti, per concludere con un ruolino da record. Questa la rosa della Pro Patria che ha vinto il campionato: Allenatore: Lorenzo Greco

Giocatori: Marcello Latino, Simone Spinelli, Riccardo Spatari, Marco Spinelli, Pedro Guerra, Amine Asmaoui, Josef Gaglio, Federico Degli Esposti, Thomas Di Ronza, Alessio Cellurale, Matteo Chierici, Maurizio Felicani, Alex Baratti, Alex Golinelli, Tullio Benatti.

Hanno fatto parte della rosa nella prima parte della stagione anche Fabiano Scarlassara, Luca Schubert, Lorenzo Bergamini, Gianluigi Ferrante.

