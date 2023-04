Finale Emilia, alle scuole dell’infanzia e primaria sondaggio sull’attivazione dei centri estivi

FINALE EMILIA – Il Servizio Scuola del Comune di Finale Emilia ha attivato due servizi online a disposizione dei propri utenti.

Il primo è un questionario rivolto ai genitori fruitori delle scuole dell’infanzia e primaria che potrà permettere una valutazione per l’attivazione del servizio dei centri estivi (per partecipare al sondaggio è possibile cliccare qui). Scopo del sondaggio, promosso dall’Amministrazione comunale, è rilevare se la necessità di tali servizi è comune a più genitori. Qualora dalle risposte risultasse un numero sufficiente di richieste, l’Amministrazione Comunale attiverà il servizio tramite manifestazione di interesse rivolta ai privati e/o Enti del terzo settore riservandosi di stabilire annualmente il numero minimo/massimo di iscritti. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate secondo la tempistica stabilita dal vincitore del bando e saranno pubblicizzate tramite comunicazioni alle scuole e sul sito istituzionale del Comune. Il costo del servizio sarà a carico delle famiglie.

Il secondo servizio online riguarda la possibilità di prenotazione per un appuntamento col Servizio scuola per fornire informazioni e/o per acquisto buoni pasto di refezione scolastica per la scuola primaria. Per prenotare è possibile cliccare qui.

