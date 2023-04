Finale Emilia, ciclista investito da un’auto: in ospedale in elisoccorso

FINALE EMILIA – Un incidente che ha visto protagonisti una bicicletta e un’auto è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 6 aprile, a Finale Emilia. Intorno alle ore 19, in via Argine destro Panaro, i due mezzi si sono scontrati per cause ancora da accertare: ad avere la peggio è stato il ciclista, sbalzato a terra in seguito all’impatto, per il quale è stato necessario chiamare i soccorsi. Sul posto è immediatamente giunta un’ambulanza, ma è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo all’ospedale Maggiore di Bologna.

