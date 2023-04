Mirandola, foto con l’agnello: bufera social dopo il post di Golinelli

MIRANDOLA – Ha fatto discutere e creato polemiche sui social un post pubblicato nei giorni scorsi dal segretario provinciale e consigliere comunale a Mirandola della Lega, Guglielmo Golinelli. Una vera e propria bufera social si è, infatti, scatenata sul web in seguito alla pubblicazione da parte di Golinelli di una foto che lo ritrae mentre afferra un agnello da un gregge che si trova alle sue spalle, accompagnata dalla scritta, evidentemente provocatoria, “Tutti pronti per la Pasqua?” e dall’hashtag W le tradizioni.

Un evidente provocazione, appunto, a cui hanno risposto negli oltre 2mila commenti sotto al post animalisti e non solo. Se, infatti, c’è una netta predominanza di commenti contrari alla foto postata da Golinelli (si passa da chi lo definisce “senza cuore” a chi si chiede lo scopo della pubblicazione di un’immagine di questo tipo, a chi, la maggioranza, esprime dispiacere per la sorte toccata al piccolo animale), ci sono anche commenti favorevoli, tutti nel segno della continuità delle tradizioni pasquali.

Ma non finisce qui: perchè in risposta alle numerose critiche ricevute per la pubblicazione del post, nel primo commento allo stesso Golinelli ha postato l’immagine della carne di agnello macellata e pronta per essere cucinata, accompagnata dalla scritta “Tenerissimo”. Commento che non ha mancato amplificare ancora di più la bufera scatenata dal post del consigliere comunale della Lega a Mirandola, non nuovo a provocazioni di questo tipo: nel 2021, infatti, pubblicò, sempre sui social, una foto che lo ritraeva sorridente a fianco di una carcassa di cinghiale, accompagnata dalla scritta: “L’unica soluzione per ridurre il numero di cinghiali? La caccia”.

