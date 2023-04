Riccardo Nencini a Castelfranco ricostruisce la vita di Giacomo Matteotti

In occasione dell’𝟴𝟬° Anniversario della Resistenza, l’ex senatore Riccardo Nencini sarà ospite della Città di Castelfranco Emilia per presenterà il suo romanzo “Solo“, in cui ricostruisce la vita di Giacomo Matteotti, primo vero antagonista di Mussolini. L’appuntamento si terrà venerdì 21 aprile, alle ore 20.30, in Sala Gabriella Degli Esposti a Castelfranco Emilia.

Nel corso della serata, che sarà moderata dal giornalista Alberto O. Anderlini, interverranno: Giovanni Gargano, sindaco della Città di Castelfranco Emilia, Paolo Cristoni, già sindaco di Castelfranco Emilia e Deputato della Repubblica Italiana, Iames Cavalieri, ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sezione di Castelfranco Emilia e Giuseppe Guberti, FIAP – Federazione italiana delle associazioni partigiane Castelfranco Emilia.

“Il ricordo della figura di Giacomo Matteotti non riporta alla memoria solo le gesta del primo vero oppositore del regime di Mussolini, ma anche l’ascesa del Fascismo con il progressivo diffondersi di una violenza, culminata proprio nella morte del segretario del partito socialista” commenta il sindaco Giovanni Gargano.

