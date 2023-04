Ruba in un negozio e spintona una commessa: arrestato dalla Polizia

La Squadra Volante della Polizia di Modena ha tratto in arresto un cittadino straniero 29 anni per il reato di rapina impropria aggravata in concorso.

Alle ore 14:00 di eri, una pattuglia è intervenuta in via Emilia Est presso un esercizio commerciale poiché la commessa aveva sorpreso due avventori mentre stavano asportando alcune boccette di profumo dal negozio. La richiedente, nel tentativo di bloccare l’uomo che cercava di allontanarsi senza pagare la merce, veniva spintonata e fatta cadere a terra.

Gli agenti attraverso le descrizioni fornite dalla vittima individuavano uno dei rapinatori in via Verdi mentre il secondo faceva perdere le proprie tracce.

Sottoposto a perquisizione personale il 29enne veniva trovato in possesso di una boccetta di profumo asportata poco prima all’interno del negozio.

L’uomo pertanto è stato tratto in arresto per rapina impropria poiché per guadagnarsi l’impunità aveva esercitato violenza sulla commessa. Sono in corso le indagini per risalire al complice.

