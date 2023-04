San Felice, il 25 aprile allo stadio comunale torna il Torneo di Primavera

SAN FELICE SUL PANARO – Martedì 25 aprile si svolgerà a San Felice sul Panaro, presso lo stadio comunale, il tradizionale Torneo di Primavera di calcio.

Si tratta di una straordinaria realtà di sport giovanile, giunta alla sua nona edizione, grazie alla quale, per il secondo anno, viene ricordato Alberto Setti, giornalista e grande sportivo sanfeliciano.

Il torneo, riservato agli under 13 di squadre di calcio professionistiche, ha una valenza nazionale ed è riconosciuto dagli addetti ai lavori come uno dei più importanti in Italia. Quest’anno a contendersi la vittoria, che nella passata edizione è andata al Bologna (2 a 1 in finale sull’Inter), saranno Inter, Bologna, Modena, Sassuolo, Parma, Juventus, Spal, Sudtirol.