San Possidonio, le iniziative in programma in vista della Festa della Liberazione

SAN POSSIDONIO – Doppia iniziativa in programma a San Possidonio per celebrare la Liberazione in vista del prossimo 25 aprile. Lunedì 24 aprile, alle ore 19.30, è in programma un ritrovo in piazza Andreoli per la deposizione delle corone in via Martiri (ex sede municipale) presso la lapide del partigiano Rudi; in via XXV aprile per l’inaugurazione del nuovo tratto di ciclabile; al cimitero in memoria dei martiri; al monumento ai caduti davanti al municipio. Mercoledì 26 aprile, invece, in piazza Andreoli, i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’istituto Neri accompagneranno alla scoperta dei luoghi simbolo della resistenza a San Possidonio, condividendo con i partecipanti il lavoro svolto durante il progetto “La scelta” curato dall’associazione Educamente.

