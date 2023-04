Sostenibilità e innovazione, la sfida raccolta dalla Chimar

Si è svolto giovedì 20 Aprile a Limidi presso la sede di CHIMAR SpA, un evento dal titolo NOTE DI SOSTENIBILITÀ.

Marco Arletti – Amministratore Delegato CHIMAR – ha illustrato ai numerosi presenti intervenuti all’evento la strategia su cui l’azienda delineerà l’attività nei prossimi anni “In questa direzione e guardando al futuro, vogliamo impegnarci ad essere protagonisti di una crescita sostenibile, aperti alle sfide del mercato, alle nuove tecnologie e alle esigenze delle persone e delle aziende con cui collaboriamo. Vogliamo creare un circolo virtuoso in cui la sostenibilità ambientale, sociale ed economica si alimentino reciprocamente, generando valore condiviso per tutte le parti interessate. La Sostenibilità è un percorso in continua evoluzione, in cui è necessario avere consapevolezza dei propri limiti, delle proprie forze e delle priorità di azione”.

Nell’occasione sono stati presentati i primi bilanci di sostenibilità per CHIMAR e CBM – azienda del Gruppo CHIMAR con sede a Limidi dedita alla progettazione e produzione di scatole in cartone – continua Marco Arletti “Abbiamo creato questo strumento di rendicontazione per offrire l’opportunità di conoscere e valutare i comportamenti, l’impegno, il percorso e i risultati del nostro Gruppo in tema ambientale, di governance e di responsabilità sociale”.

Conclude Marco Arletti definendo una nuova categoria di packaging: quella dei SUPPORTI LOGISITCI SOSTENIBILI “È un enorme piacere per me comunicarvi che abbiamo concluso un progetto innovativo su cui lavoriamo da diversi anni che nasce in partnership con IREN. Prima dell’estate saremo pronti a presentarlo ufficialmente mediante un evento dedicato, Un processo di trasformazione culturale che ci proietterà in una nuova dimensione permettendoci di movimentare e stoccare merci in maniera sostenibile.

L’evento ha visto la partecipazione del Professor Stefano Zamagni – economista italiano e docente di Economia Politica all’Università di Bologna – che mediante il suo intervento dal titolo “Più sostenibili, più competitivi” delinea il modello di sviluppo sostenibile aziendale a cui CHIMAR fa riferimento come afferma Giovanni Arletti – Presidente del gruppo – “La nostra visione è sempre stata quella che la persona debba essere al centro dell’attività dell’impresa, improntata sui principi di trasparenza, responsabilità ed integrità”.

A terminare l’evento NOTE DI SOSTENIBILTÀ un concerto riservato di Matteo Macchioni – musicista di fama internazionale definito da Forbes il tenore della sostenibilità.

