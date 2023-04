Team FRT Racing 2, al via il campionato italiano supermoto: un primo e un secondo posto per Malone

FINALE EMILIA – Domenica 16 aprile ha preso il via il Campionato Italiano Supermoto dalla pista pavese di Ottobiano. L’agguerritissima categoria SM4 ha da subito regalato forti emozioni: dopo le qualifiche del mattino Malone #52 ha fermato il cronometro sulla seconda casella della griglia di partenza a soli 24 centesimi da Morosi. A seguire i compagni di squadra Guido Cilla #173 con la decima casella e la new entry Matteo Giacobbe #41 in tredicesima.

Nelle gare del pomeriggio la tensione è stata alta: nella prima manches Malone è partito in testa ma ha ceduto la posizione a Morosi, chiudendo secondo alle sue spalle. Cilla ha avuto qualche problema in partenza ed ha chiuso in tredicesima, seguito da Giacobbe in quindicesima posizione. In gara due, dopo una ripartenza a causa di una caduta nelle retrovie, Malone ha preso subito la testa della gara e si è difeso dagli attacchi di Ruiz e Morosi chiudendo in prima posizione e conquistando il primo posto di giornata.

In crescita Guido Cilla che ha chiuso in nona posizione mentre Giacobbe si è dovuto ritirare per un inconveniente tecnico. Da segnalare anche la wild car del pilota dell’Interregionale Fabiano Bartoli #51 che ha preso parte alla gara e ha chiuso con un diciannovesimo posto di giornata.

La novità della categoria SM Junior per questa stagione è la presenza in ogni gara del tratto off road: uno scatenato Andrea Benvenuti #263 ha fatto sue entrambe le manches trovando il giusto feeling nella pista lombarda. Buono anche l’esordio della new entry Michael Diodato #2 che ha chiuso con un quinto posto di giornata.

Commenta così la giornata di gare la Team Principal Gilda Benazzi: ‘’E’ stato un weekend molto impegnativo, ricco di emozioni forti. Malone ha ritrovato il giusto feeling con moto e tracciato e lo ha dimostrato in gara. Bravi anche Cilla che sta migliorando e Benvenuti che riesce a trovare il giusto equilibrio tra off road e tratto asfaltato. Un plauso anche a Giacobbe e Diodato, entrambi all’esordio, e alla nostra ‘roccia’ Bartoli. Adesso ci rimettiamo all’opera per la prossima tappa”.

Prossimo appuntamento 7 maggio a Battipaglia (SA) per la seconda tappa di Campionato Italiano.

