A Nonantola è tempo di Festa di primavera

NONANTOLA- La Festa della Musica (FdM) di Nonantola, giunta alla sua 16esima edizione, è una due-giorni di concerti, spettacoli, intrattenimento e convivialità nel cuore di Nonantola prevista per venerdì 16 e sabato 17 giugno 2023. Tutte gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

L’edizione 2023 nasce da un gruppo di lavoro guidato da Federico Sigillo, direttore artistico, e formato da giovani realtà del territorio quali Revol Wave Orchestra, Einstein 38 APS e altre associazioni, coordinato da Studio’s Programmazione Spettacoli con il sostegno del Comune di Nonantola.

L’obiettivo del festival è di celebrare il linguaggio musicale e i vari generi di sonorità in una dimensione aperta ma regolata, inclusiva, dalla spiccata valenza aggregativa per soggetti e fasce differenti della comunità, per stimolare il pieno sviluppo della persona e la partecipazione attiva alla vita culturale della cittadinanza. Le realtà più giovani che collaborano all’organizzazione contribuiscono in modo attento alla scelta artistica e individuando anche modalità nuove e creative di fruizione degli appuntamenti e di promozione delle manifestazioni.

Per i due giorni – 16 e 17 giugno 2023 – Nonantola sarà animata da un susseguirsi di appuntamenti: concerti, esibizioni artistiche, dj set, jam session, artisti di strada, galleria d’arte a cielo aperto, concorso fotografico, mercatini di artigianato e tanto altro ancora.

Sono quattro i palchi pronti ad accogliere le oltre 30 esibizioni artistiche previste e sono posizionati in Piazza Liberazione, Piazza Caduti Partigiani, Giardino della Partecipanza e Torre dei Modenesi. Via San Rocco sarà dedicata all’arte: giovani artisti, illustratori, fotografi e pittori possono esporre le proprie opere in una galleria d’arte indipendente a cielo aperto dove perdersi e ritrovarsi, grazie anche all’accompagnamento di un Dj Set.

Gli artisti di punta sono:

● Venerdì 16 giugno sul palco di Piazza liberazione gli España Circo Este Gruppo musicale italiano attivo da 10 anni, con oltre 500 concerti tra Italia, Europa ed America.

La musica degli E.C.E. è un mix di Pop, Punk, Tango, Latin e di Reggae, un sound ribattezzato Tango-Punk, che esplode dal vivo con una ritmica potente, in un disordine travolgente di sonorità.

● Venerdì 16 giugno sul palco di Piazza Caduti Partigiani ELASI Giovane cantautrice, chitarrista, producer, deejay, il cui stile musicale è impregnato di viaggi in giro per mondi, reali e immaginari. Uno sound colorato e liquido capace di intrecciare le influenze musicali della formazioni di chitarra classica con l’afro beat, la bossanova, l’ R&B, il funk, il nu jazz e l’elettronica sperimentale.

Il programma non è ancora terminato e non si escludono ulteriori sorprese.

Fondamentale anche quest’anno l’open call per singoli e band che hanno voglia di esibirsi. Tutti gli artisti, senza distinzione di genere e di età, potranno candidarsi alla “chiamata artistica” inviando, contestualmente alla domanda di partecipazione, almeno tre brani: sono ammessi sia registrati live che in studio, sia cover che inediti. Gli artisti verranno selezionati dal “gruppo di lavoro” (direzione artistica, realtà collettive e associative del territorio) in base a qualità e originalità della proposta. Gli artisti selezionati si esibiranno su tutti i palchi del festival nel corso dei due giorni. L’aspetto della creazione artistica originale è in primo piano anche per il concorso fotografico “Foto in 4/4”, presente anche quest’anno come da tradizione.









Il concorso è promosso e organizzato dall’Associazione 2du e dal gruppo PhotoNonantolArte costituito all’interno dell’Associazione Ricreativa Culturale La Clessidra APS. Il concorso è parte integrante delle attività della Festa della Musica di Nonantola. Nonantola riserva degli spazi anche a mercatini di artigianato, punti food e beverage organizzati e gestiti dai commercianti, motore pulsante del paese.

La musica dunque si conferma al centro dell’iniziativa anche per l’edizione 2023, ma è riservato spazio di qualità anche agli altri linguaggi artistici.

Massimo Po, Assessore al Centro Storico ed Eventi afferma che: “le aspettative sono alte e cresce l’entusiasmo in attesa del taglio del nastro della Festa della Musica di Nonantola giunta alla sua 16° edizione. Una città viva, aperta alle nuove generazioni e a nuove idee. Questa edizione, infatti, è caratterizzata dalla collaborazione di associazioni del territorio, dai commercianti e dall’entrata in squadra di Studio’s, un partner importante, esperto nel settore eventi e soprattutto presente da tanti anni nel nostro territorio. Studio’s affiancherà l’Amministrazione Comunale nell’organizzazione della Festa della Musica insieme alle Officine Culturali, alle Officine Musicali e ai molti giovani volontari di alcune associazioni che operano in ambito musicale. Questo evento è solo l’inizio, ci aspetta un’estate nonantolana piena di iniziative che si concluderanno con la tradizionale Fiera di Luglio con importanti novità e sorprese”.

Federico Sigillo, curatore della festa della musica e collaboratore di Studio’s, sottolinea come “il coinvolgimento di giovani non solo come pubblico di riferimento ma anche come organizzatori della stessa rassegna sia di fondamentale importanza. Anche la scelta artistica di band e musicisti ha un taglio fresco ed innovativa, che strizza l’occhio ai nuovi stili e influenze musicali”









