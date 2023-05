Aggiornamento maltempo, chiusi ancora ponte Motta, Pioppa e Concordia. Frane in montagna

Venerdì 19 maggio 2023, ore 13 – Aggiornamento maltempo, chiusi ancora ponte Motta, Pioppa e Concordia. Ha riaperto il ponte sul Naviglio a Bomporto. Frane in montagna.

Meteo. Ha ripreso a piovere, ma le precipitazioni saranno meno intense di quelle degli scorsi giorni. Si prevede forse nella notte la riapertura dei ponti attualmente chiusi:

Ponte di San Martino Secchia tra San Prospero e Carpi

Ponte Motta a Cavezzo

Ponte Pioppa a San Possidonio

Ponte di Concordia

Ponte di Passo Cà Bianca a Finale Emilia

Traffico Passata l’ora di punta di è ridotto il traffico intenso e lento che c’era stamattina verso Modena, con rallentamenti in corrispondenza dei ponti aperti sul Secchia, dove si riversava tutta la mobilità dei pendolari. Problemi anche a Bomporto dove è stato impossibile attraversare il paese poiché il ponte sul Naviglio resta chiuso. C’era una fila molto lunga, ma adesso il ponte sul Naviglio ha riaperto.

In montagna. Sulla strada provinciale 28 a Palagano in località Preda si è verificato nella mattina di venerdì 19 maggio un cedimento della strada a causa del dissesto della scarpata di valle, che per ora comporta solo un restringimento della sede viaria.

Sempre a causa del maltempo, lungo la strada provinciale 27 a Montese nel confine col territorio bolognese e in località San Giacomo, movimenti franosi hanno creato fessurazioni della carreggiata, che comunque non hanno comportato limitazioni al transito e i tecnici della provincia sono al lavoro per ripristinare le condizioni ottimali dell’asfalto.

Restano sempre chiuse la strada provinciale 3 Via Giardini alla Fontanina e la strada provinciale 324 tra Riolunato e Montecreto in attesa del completamento delle indagini tecniche che consentiranno di capire quando potranno essere riaperte al traffico.

Rimangono limitazioni al transito con sensi unici alternati sulla strada provinciale 31 tra Lama Mocogno e Montecreto, sulla strada provinciale 25 tra Monteombraro e Zocca, per il cedimento di una parte della scarpata di valle, sulla strada provinciale 20 a Montegibbio, sulla strada provinciale 28 in località Mulino del Grillo di Palagano e sulla strada provinciale 33 a Frassineti.

I ponti nella Bassa Per quanto riguarda la situazione dei ponti, ha riaperto al transito questa mattina, venerdì 19 maggio, il ponte di Navicello vecchio a Modena lungo la diramazione della strada provinciale 255 dopo che era stato chiuso per il raggiungimento dei livelli idrometrici di guardia del fiume Panaro.

Restano invece ancora chiusi i ponte provinciali sul fiume Secchia, ponte Pioppa sulla strada provinciale 11, il ponte di Concordia sulla strada provinciale 8 e il Ponte Motta a Cavezzo, sulla strada provinciale 468.

Si ricorda ai cittadini che in questa situazione camminare sugli argini è pericoloso. E non è possibile salire sui ponti chiusi per fare fotografie

La Provincia di Modena inoltre ha attivato il conto corrente IT52M 02008 12930 00000 3398693 presso la banca Unicredit a cui è possibile fare donazioni che saranno utilizzate per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia-Romagna inserendo la causale “alluvione Emilia-Romagna”.

I contributi saranno destinati ai Comuni e ai territori coinvolti dall’alluvione, in accordo con le amministrazioni locali.

QUI CONCORDIA

Nel corso della notte 𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐜𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐢𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐝𝐢𝐚 𝐡𝐚 𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐥𝐦𝐨 𝐭𝐨𝐜𝐜𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝟏𝟏,𝟔𝟓 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢 (il record è di 12,34 metri raggiunto nel 2009) e dalle ore 1:30 è iniziato il deflusso che, come da previsioni, sarà molto lento. Alle ore 8.30 del 19 maggio il livello idrometrico misurato al ponte di Concordia è di 11,43 metri.

𝐈𝐥 𝐩𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐒𝐞𝐜𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐫𝐚̀ 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐬𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐯𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟏𝟗 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 e potrà essere riaperto indicativamente nel corso della prossima notte, ma in questo momento non è possibile fare previsioni esatte.

𝐑𝐢𝐦𝐚𝐫𝐫𝐚̀ 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐁𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨.

Il passaggio della piena sta avvenendo senza particolari criticità e non sono state riscontrate infiltrazioni. Il monitoraggio delle arginature proseguirà per l’intera giornata e fino al termine dell’allerta.

Numeri Utili attivi h24 durante tutta la fase di allerta:

0535 – 412923 Centro Operativo Comunale in Municipio

05350 86399 e 329 7504071- Polizia Locale

𝐄̀ 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗖𝗛𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗧𝗧𝗔𝗗𝗜𝗡𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗥𝗜𝗦𝗣𝗘𝗧𝗧𝗜 𝗟’𝗜𝗡𝗗𝗜𝗖𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗜 𝗡𝗢𝗡 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗥𝗦𝗜 𝗦𝗨𝗚𝗟𝗜 𝗔𝗥𝗚𝗜𝗡𝗜. 𝗣𝗨𝐎́ 𝗘𝗦𝗦𝗘𝗥𝗘 𝗠𝗢𝗟𝗧𝗢 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗖𝗢𝗟𝗢𝗦𝗢

SITUAZIONE PONTI ORE 13:00 DEL 19/05/2023

PONTI CHIUSI Ponte di San Martino Secchia tra San Prospero e Carpi Ponte Motta a Cavezzo Ponte Pioppa a San Possidonio Ponte di Concordia Ponte di Passo Cà Bianca a Finale Emilia

PONTI APERTI Ponte Alto vecchio a Modena Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera Ponte Veggia a Sassuolo Ponte Bacchello a Sozzigalli Ponte di Bondanello Ponte di Quistello

