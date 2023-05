MIRANDOLA, MEDOLLA – Francesco Vincenzi è il nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Il sindaco di Medolla e presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord Alberto Calciolari si congratula con lui e con il neo eletto Consiglio di Amministrazione:

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola finanzia progetti che concorrono alla crescita del nostro territorio in una pluralità di ambiti, un interlocutore con cui sono certo proseguirà il proficuo rapporto di dialogo e collaborazione che abbiamo avuto sia come Comune di Medolla che come Unione. Colgo l’occasione per ringraziare la presidente uscente Giorgia Butturi e il Consiglio di Amministrazione, con cui abbiamo reso possibili progettualità di ampio respiro, come quelle che hanno riguardato la Fondazione Scuola di Musica”.