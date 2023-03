Federico Alberghini Cavaliere della Repubblica, Calciolari (Ucman): “Modello di inclusione”

Il direttore della banda Rulli Frulli è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica. Il mesaggio di congratulazioni del presidente Unione Comuni Area Nord, Alberto Claciolari:

Come presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, come sindaco di un paese che può beneficiare dei servigi di questo magnifico strumento di inclusione sociale, familiare, giovanile e culturale, non posso che ringraziare Federico e tutti i protagonisti della magnifica avventura dei Rulli Frulli, a partire dalla Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” ma senza dimenticare tutte le persone che si impegnano in questo magnifico progetto. Siete meravigliosi; anzi, per dirla con Carlo V: todos caballeros».