Giovane di Nonantola mobilita le pasticcerie di Londra per una raccolta fondi per gli alluvionati della Romagna

NONANTOLA – Alessandro Giannatempo non poteva restare indifferente nel vedere la devastazione di questi giorni dell’alluvione in Romagna, che tanto ricordava il dramma vissuto nel dicembre 2020 dalla sua Nonantola quando il Panaro ruppe a Gaggio e la città finì sott’acqua, con ingenti danni per case, aziende e automobili e numerose famiglie costrette all’evacuazione. Cantine, negozi, garage e abitazioni allagate, elettrodomestici ormai inutilizzabili ammucchiati in strada, ricordi di una vita cancellati dall’arrivo dell’acqua. Le stesse scene arrivavano oggi sulle televisioni e i telefonini, e, pronto di cuore come è uso ad affrontare la vita, Alessandro non ha perso tempo.

Poco importa che il giovane fosse molto lontano dall’Italia, oltre la Manica, in Inghilterra. Proprio lì, a Londra dove adesso vive e lavora, Alessandro Giannatempo è riuscito a mettere in campo una splendida iniziativa benefica, coinvolgendo pasticceri e pasticcerie inglesi in una vendita benefica di dolcetti il cui ricavato sarà donato per intero alla popolazione alluvionata di Romagna.

Domenica 28 maggio i londinesi hanno quindi avuto l’occasione di comprare i dolci nel negozio di fornaio dove lavora Alessandro, che si trova a poca distanza dal Tamigi. “Non ha dormito per 35 ore per organizzare la cosa– racconta la sua mamma sui social – sono stati coinvolti pasticceri e pasticcerie, se si era a Londra non si poteva perdere l’occasione per gustare le lor delizie”

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: