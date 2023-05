Ha riaperto anche il ponte di Concordia, sabato mattina tutti i ponti sul Secchia sono aperti

Sabato 20 maggio 2023 ore 9 – Ha riaperto al transito questa mattina alle 3.00 il ponte di Concordia sulla strada provinciale 8.

Il meteo Si prevede ancora pioggia, per tutto il giorno e per domenica. Le quantità non dovrebbero creare grossi problemi, ma cadendo su fiumi comunque in piena potrebbe essere necessario chiudere di nuovo qualche ponte

SITUAZIONE PONTI ORE 9 DEL 20/05/2023 PONTI CHIUSI Ponte di Passo Cà Bianca a Finale Emilia PONTI APERTI Ponte di San Martino Secchia tra San Prospero e Carpi Ponte Motta a Cavezzo Ponte di Concordia Ponte Alto vecchio a Modena Ponte Pioppa a San Possidonio Ponte bailey Solara Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera Ponte Veggia a Sassuolo Ponte Bacchello a Sozzigalli Ponte di Bondanello Ponte di Quistello









