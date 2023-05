Il caffè della domenica con Francesca Monari

Di Francesca Monari

Nuove professioni: le carriere del mondo audiovisivo.

“PROFESSIONIste – Ai confini dell’audiovisivo” è un podcast in 10 episodi che, attraverso interviste a lavoratrici del settore, racconta nuovi mestieri e svela nuove opportunità professionali per carriere all’avanguardia. Disponibile per il download e l’ascolto on demand su sito e App di Radio24 e sulle principali piattaforme.

Dentro le mura vaticane, riapre una scuola di “sapere pratico”.

La classe è formata da 20 giovani allievi e allieve provenienti da Italia, Perù, Germania e Bielorussia. Tutti con il desiderio di formarsi in mestieri che oggi sembrano essere poco appetibili per molti dei loro coetanei: scalpellini e marmisti, muratori e stuccatori, decoratori e falegnami. I corsi durano 6 mesi, sono gratuiti e vi è la possibilità di risiedere nei pressi dell’Istituto.

È bolognese il genio della chimica.

Si tratta di uno studente del liceo scientifico Malpighi di Bologna. Bernardo Melotti ha 17 anni e dopo aver vinto una borsa di studio per una Summer School ad Harvard è entrato nel team di ricerca del professor Khaled Abdelazim, docente di antropologia alimentare e chimica presso l’Università della medesima cittadina. La nota curiosa è che si tratta di un team composto da ricercatori e dottorandi tutti già laureati.

Hai necessità di fermarti a riflettere sul tuo futuro professionale?

L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna può aiutarti. È un servizio che può essere utilizzato in autonomia o con il supporto degli operatori dei Centri per l’impiego. Vai sul sito ed esplora gli strumenti per l’orientamento: troverai una serie di semplici esercitazioni raggruppate in “stanze” virtuali che ti consentiranno di ripensare e organizzare il tuo progetto professionale.

Le trovi qui: https://regioneer.it/strumentiorientamento-ARL

