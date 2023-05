“Lo Stivale e il Cupolone”, Mauro Mazza e Mons. Cavina ospiti del Rotary di Mirandola

MIRANDOLA – Grande successo, di partecipazione e per l’interesse suscitato, per l’evento “Lo Stivale e il Cupolone” organizzato dal Rotary di Mirandola e che si è tenuto nei giorni scorsi presso Villa La Personala di San Giacomo Roncole, con oltre un centinaio di partecipanti e alla presenza di numerose autorità locali, civili e religiose.

Ospiti d’onore della serata – tutta dedicata all’importanza della comunicazione nella storia recente e contemporanea – sono stati il giornalista ex direttore di Rai1 e Tg2 Mauro Mazza e il Vescovo Emerito Mons. Francesco Cavina intervenuti per raccontare come la comunicazione politica e quella della Chiesa siano evolute parallelamente negli ultimi decenni, insieme alla comparsa dei mass media e all’affermarsi di nuovi linguaggi e codici comunicativi. Dall’ascesa di John Fitzgerald Kennedy negli Stati Uniti, fino alle differenze tra i registri comunicativi di Papa Benedetto XVI e Papa Francesco, il dibattito ha permesso di approfondire temi di attualità che si stanno dimostrando decisivi per il presente e il futuro della nostra società.

L’evento è stato anche occasione per presentare al pubblico il più recente libro di Mauro Mazza, edito da Il Timone e anch’esso dal titolo “Lo Stivale e il Cupolone”, centrato sull’evidenza di una “coppia in crisi”, quella tra Italia e Vaticano. E se Mazza ha sottolineato come la distanza sempre maggiore tra Stato e Chiesa possa rappresentare un elemento di grande criticità, Mons. Cavina ha voluto trasmettere anzitutto un messaggio di speranza e di positività, ma anche di fede.

“Siamo particolarmente felici di avere ospitato una serata all’insegna del confronto di opinioni, che è da sempre un valore indiscusso per il Rotary”, ha detto la presidente del Rotary di Mirandola, Stefania Pellacani. “La cultura, così come la vogliamo intendere, è anzitutto la capacità di comprendere la vita e la società in cui siamo immersi: credo che l’incontro sia stato per tutti un momento di arricchimento, oltre che di riflessione”.

