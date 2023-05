Mirandola, lampione danneggiato in via San Martino Carano

MIRANDOLA – La Polizia Locale di Mirandola informa che in via San Martino Carano, nei pressi dell’intersezione con via Pisacane, a Mirandola, è stato danneggiato un lampione della pubblica illuminazione che ora è inclinato. La Polizia Locale di Mirandola rende noto che è già stata allertata la società che ne cura la manutenzione che interverrà quanto prima e che ha informato che il palo non corre rischi di caduta. L’area è stata delimitata da nastro bianco-rosso.

