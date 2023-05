Mirandola, sabato 6 maggio open day all’ITS Biomedicale

MIRANDOLA – La Fondazione ITS Biomedicale di Mirandola ha organizzato un evento in presenza, presso la sua sede in via 29 Maggio 12 a Mirandola. L’iniziativa è organizzata per sabato 6 maggio dalle ore 15, ed è aperta a tutti e a tutte, sia ai genitori che a studenti e studentesse degli ultimi anni delle scuole superiori. Nell’occasione, saranno presentati i percorsi formativi dell’ITS Biomedicale e interverranno anche tecnici aziendali e studenti, perché raccontino in prima persona cosa vuol dire studiare per poi entrare nel mondo del lavoro nel settore biomedicale.

L’ITS Biomedicale di Mirandola offre corsi biennali post-diploma gratuiti. La didattica è di tipo pratico –laboratoriale e prevede l’alternanza di lezioni teoriche in aula e in azienda, esercitazioni e lavori di gruppo in laboratori con software specialistici, visite in azienda e project work. Nel percorso sono state inserite 800 ore di stage, pari al 40% del monte ore del biennio di formazione.

Come partecipare all’Open Day del 6 maggio?

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati. Per iscriversi è possibile registrarsi entro venerdì 5 maggio alle ore 13:00 a questo link: https://bit.ly/3LkuJDf. Per domande o chiarimenti è possibile contattare il numero 0535 1948028 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00) oppure scrivere a info@itsbiomedicale.it.

