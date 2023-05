Moda, il 31 maggio si parla del bando per l’innovazione e la progettazione ecocompatibile

CARPI – Continua il percorso dedicato alla sostenibilità nella moda promosso da Carpi Fashion System: a tal proposito, mercoledì 31 maggio, alle ore 9.00 si terrà il secondo incontro del ciclo ‘Moda sostenibile a colazione’, realizzato insieme a Fondazione Democenter-SIPE. In questa occasione Giovanna Di Donato illustrerà il bando per l’innovazione e la progettazione ecocompatibile. L’appuntamento si terrà online. Per partecipare sarà necessario iscriversi al link https://forms.gle/3gVYrP9KX2tXteJq6. Per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo v.matli@fondazionedemocenter.it o chiamare il numero 059.2058288.

Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Fondazione CR Carpi, le aziende interessate potranno beneficiare, anche nel corso del 2023, di consulenze e supporto gratuiti per uno studio di fattibilità per la digitalizzazione, l’innovazione di prodotto/processo e la sostenibilità/economia circolare. Lo studio di fattibilità permette di analizzare eventuali idee progettuali e/o investimenti, identificare le competenze e le risorse necessarie, ipotizzare un piano delle attività e verificare come sfruttare al meglio gli incentivi pubblici.

