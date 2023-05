Nonantola Film Festival, al Galà di chiusura si decretano i vincitori della gara “4 Giorni Corti”

Saranno svelati i primi tre classificati secondo la Giuria di Qualità, che assegnerà premi rispettivamente da 1500 euro, 500 euro e 250 euro. In apertura di serata alle 20 la proclamazione dei vincitori del concorso fotografico ‘L’arte nel cinema’ organizzato da PhotoNonantolArte. Nel corso della serata, in anteprima il corto “Dora” realizzato dagli studenti dell’I.S.S. ‘A. Venturi’ di Modena. In mattinata la masterclass di Regia e Scrittura di Cinzia Bomoll, nel pomeriggio alle 16 lo spettacolo teatrale per famiglie ‘Voce del Verbo Alveare’ di Rebis Teatro e alle 17 nell’ambito della rassegna Cinekids il film “Dililì a Parigi” di Michel Ocelot. Ingresso gratuito

Una Masterclass della regista Cinzia Bomoll, uno spettacolo teatrale e un film d’animazione adatti a tutta la famiglia, la finale della gara ‘4 Giorni Corti’ con la proclamazione dei vincitori e la proiezione in anteprima del corto “Dora” realizzato dagli studenti dell’I.S.S. ‘A. Venturi’ di Modena.

L’ultima giornata della 17esima edizione del Nonantola Film Festival – organizzato da Nonantola Film Festival APS, affiliata Arci-UCCA – è ricca di appuntamenti a partire dalla mattinata, quando dalle 10.30 alle 12.30 l’autrice de “La California” sarà protagonista di una lezione (17 gli iscritti) su Regia e Scrittura.

Ultimo appuntamento con la rassegna ad ingresso gratuito dedicata ai più piccoli ‘Cinekids’ al Cinema Teatro Massimo Troisi: alle 17 è in programma il film “Dililì a Parigi” di Michel Ocelot (proiettato al posto de “Il mio vicino Totoro” precedentemente annunciato, che per motivi tecnici indipendenti dalla volontà degli organizzatori non è più disponibile).

Cinema, ma anche teatro: alle 16 sul palco del Troisi andrà in scena lo spettacolo “Voce del Verbo Alveare” di e con Meri Bracalente, della Compagnia Rebis Teatro. Cosa accadrebbe se le api arrivassero veramente ad estinguersi? Anche qui ingresso gratuito per tutti.

Galà di chiusura “4 Giorni Corti”

E domani sera a partire dalle 20.30 – preceduto alle 20 dalla premiazione dei vincitori del concorso fotografico “L’arte nel cinema” organizzato da PhotoNonatolArte – si svolgerà ad ingresso gratuito uno dei momenti più attesi del Nonantola Film Festival: il Galà di chiusura della gara ‘4 Giorni Corti’ con la proiezione dei 20 cortometraggi finalisti selezionati dagli organizzatori su un totale di 36 consegnati. La Giuria di Qualità (composta dalla regista Cinzia Bomoll, dalla presidente di FICE Emilia-Romagna e responsabile dell’ufficio cinema di Reggio Emilia Sandra Campanini, dalla giornalista di Vanity Fair Laura Fiengo, dal photo editor Marco Finazzi e dal giornalista e blogger Luigi Locatelli) proclamerà i vincitori: 1500 euro al miglior corto, 500 euro al secondo e 250 al terzo, più eventuali altre menzioni. Sarà inoltre possibile per tutti i presenti in sala votare i corti finalisti, per la menzione speciale intitolata al videomaker Nicolò Gianelli.

Uno degli sponsor del festival, Coop Alleanza 3.0 metterà inoltre in palio un premio speciale di 300 euro in buoni spesa per il lavoro che meglio avrà valorizzato la città di Nonantola. Dal 7 maggio sul sito del NFF saranno visibili anche i corti esclusi dalla finale

Questi i titoli in finale: A Nice Story (troupe Cinedelirium), La guerra non è un gioco (La Corte delle Spade), Be Perfect (White Cat), Apri gli occhi (Casa base), Chi sei? (Senzarti), 24h (Uanema), sCOMPARSA (Kinoblega), Quel che conta (C60 Lo.Fi.), Un altro venerdì sera (The Miller-Galassi Bohemian Arts Club), Ti vedo (Indaco), Sempre qui (delinQuentin), L’oroscopo del leone (Urban Video), “O” (Canlupou), Polvere (Prisma), Realtà di plastica (Vincenzo De Angelis), Fatti per mangiare (Ivo Collett), Granny Smith (La Cuenca), Spaghetti al pomodoro (MOON), Mors tua vita mea (Red Dot Shoot), Solo un supporto (Macine da Presa).

Nel corso della serata, sarà proiettato in anteprima anche il corto Dora realizzato da sedici ragazze e ragazzi di Quarta e Quinta dell’I.S.S. ‘Adolfo Venturi’ di Modena con la supervisione del regista modenese Carlo Battelli in collaborazione con il NFF.

