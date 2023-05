Nonantola, polo logistico all’ex Pip Gazzate: Tar boccia lo stop del Comune

NONANTOLA – Il caso polo logistico all’ex Pip Gazzate, a Nonantola, si arricchisce di una nuova puntata. Sembrava che la parole fine sulla questione fosse stata posta lo scorso dicembre, quando il Consiglio comunale di Nonantola aveva bocciato il progetto di ampliamento dell’azienda O&N, ma nella giornata di ieri, 3 maggio, una sentenza del Tar ha ribaltato tutto. Il Tar ha, infatti, annullato la delibera in merito del Consiglio comunale di Nonantola, accogliendo il ricorso dell’azienda nei confronti del Comune.

Secondo il Tar, il no al progetto, ormai in uno stato avanzato, avrebbe dovuto essere accompagnato “dall’esternazione di ragioni di interesse pubblico chiare, circostanziate e di spessore, che dessero sostegno al mutato avviso e illustrassero i profili di incongruenza del progetto”. Il Comune di Nonantola è stato anche condannato a pagare le spese legali, che ammontano a circa 3mila euro. Ora l’Amministrazione potrebbe appellarsi al Consiglio di Stato, ma l’ipotesi più probabile è che si vada verso una nuova discussione in Consiglio comunale del progetto relativo al polo logistico nell’area ex Pip Gazzate.

